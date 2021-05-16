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Gündem
İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Gelibolu açıklarında sürüklenen konteyner gemisi, römorkörler tarafından kurtarıldı

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Gelibolu açıklarında sürüklenen konteyner gemisi, römorkörler tarafından kurtarıldı

TUZLA’dan Algeciras’a seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bandıralı Newyorker isimli konteyner gemisi, römorkörler tarafından yedeklenerek, Şevketiye’ye demirletildi.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan İspanya'nın Algeciras Limanı'na giden Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki "Newyorker" isimli konteyner gemisinin makineleri, Gelibolu ilçesi açıklarına geldiğinde arızalandı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bir süre sürüklenen 207 metre boyunda, 25 bin 294 grostonluk gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye güvenli demir bölgesine götürüldü. Gemi burada demirletildi.

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