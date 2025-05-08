×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"Geleneksel sanatlar duygulu birer armağan"

Güncelleme Tarihi:

#Ankara ATO Congresium#Emine Erdoğan#İslam Sanatları Fuarı
Geleneksel sanatlar duygulu birer armağan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın açılış programına katıldı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, açılışın ardından hüsnühat, tezhip ve nakış sanatıyla oluşturulan ve Hz. Muhammed’in yaşadığı çağın önemli dönüm noktalarını betimleyen eserlerin yer aldığı “Türk İslam Sanatlarıyla Siyer-i Nebiye Yolculuk” sergisini gezdi. Azerbaycanlı sanatçıların eserlerinin sergilendiği standı ziyaret eden Erdoğan, kadın sanatçıların ürettiği dokuma ürünlerini inceledi, ürünlerin üretim süreci hakkında bilgi aldı.

VEFA BORCUMUZ

Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ standını da ziyaret ederek Esma-i Hüsna Hat Sergisindeki eserleri inceledi. Programda konuşan Erdoğan, eşi benzerine hiçbir yerde rastlanmayan geleneksel sanatların, insanlığa duygulu birer armağan olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu sanatlar, asırlar boyunca mekan ve zamanı aşarak yalnız Müslümanlara değil, bütün insanlığa, güzelliği, büyük bir hoşgörü, tevazu ve nezaketle anlatmıştır. O nedenle sanatlarımıza sahip çıkmalı, onların, zamanın erozyonunda eriyip gitmelerine izin vermemeliyiz. En başta, tüm sanat dallarımızda, modern tasarımlarla yeni açılımlar yapmak, genç nesilleri geleneksel Türk-İslam sanatlarına heveslendirmek amacımız olmalıdır. Medeniyetimize olan vefa borcumuzu ancak, sanatlarımızın zarif ruhunu ve altın oranını, sınırlarımızın ötesine taşırsak ödeyebiliriz.” Programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj da okundu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara ATO Congresium#Emine Erdoğan#İslam Sanatları Fuarı

BAKMADAN GEÇME!