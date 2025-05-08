"Geleneksel sanatlar duygulu birer armağan"

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Emine Erdoğan, açılışın ardından hüsnühat, tezhip ve nakış sanatıyla oluşturulan ve Hz. Muhammed’in yaşadığı çağın önemli dönüm noktalarını betimleyen eserlerin yer aldığı “Türk İslam Sanatlarıyla Siyer-i Nebiye Yolculuk” sergisini gezdi. Azerbaycanlı sanatçıların eserlerinin sergilendiği standı ziyaret eden Erdoğan, kadın sanatçıların ürettiği dokuma ürünlerini inceledi, ürünlerin üretim süreci hakkında bilgi aldı.

VEFA BORCUMUZ

Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ standını da ziyaret ederek Esma-i Hüsna Hat Sergisindeki eserleri inceledi. Programda konuşan Erdoğan, eşi benzerine hiçbir yerde rastlanmayan geleneksel sanatların, insanlığa duygulu birer armağan olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu sanatlar, asırlar boyunca mekan ve zamanı aşarak yalnız Müslümanlara değil, bütün insanlığa, güzelliği, büyük bir hoşgörü, tevazu ve nezaketle anlatmıştır. O nedenle sanatlarımıza sahip çıkmalı, onların, zamanın erozyonunda eriyip gitmelerine izin vermemeliyiz. En başta, tüm sanat dallarımızda, modern tasarımlarla yeni açılımlar yapmak, genç nesilleri geleneksel Türk-İslam sanatlarına heveslendirmek amacımız olmalıdır. Medeniyetimize olan vefa borcumuzu ancak, sanatlarımızın zarif ruhunu ve altın oranını, sınırlarımızın ötesine taşırsak ödeyebiliriz.” Programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj da okundu.