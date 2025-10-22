Geleneksel göç: Yayla mesaisinin sonu... Sürüleriyle kilometrelerce yol yürüyorlar

Haberin Devamı

Erzincan’da Mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler Ekim ayının sonlarına gelmesi ile beraber mahsullerini alarak şehir merkezine inmeye başladılar. Erzincan'da yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan Şavak Aşireti mensupları 5 aylık bir sezonun ardından tekrar dönüş yoluna girdiler. 2200 rakımlı Munzur yaylalarında dönüş yoluna giren Seyithan Dalcan isimli üretici, geçmişten bu yana hayatlarını göçebe olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Seyithan Dalcan, "5 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz Ekim'de yayladan dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu iş dedelerimizden beri bu güne geliyor. Hayatımız hep göçebelikle, yaylalarda geceleri keçenin altında yatmakla geçiyor. Burada tulum peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı yaylımda otlatıp 5 ay içerisinde et aldırıp kestirip satıyoruz tüccarlara. Tulum peynirimizin değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.

SÜRÜLERİYLE KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYORLAR

Gece gündüz demeden binlerce küçükbaş ile dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler, hem dinlenmek hem de hayvanlarını dinlendirmek için sık sık mola veriyor.