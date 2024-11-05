Gelen ihbarla jandarma harekete geÃ§ti: SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar

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EskiÅŸehir Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, GÃ¼nyÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde kaÃ§ak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± sonrasÄ± harekete geÃ§ti. KaÃ§ak kazÄ± yapÄ±lan bÃ¶lgeye dÃ¼zenlenen operasyonda, 4 ÅŸÃ¼pheli suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarma ekiplerince bÃ¶lgede yapÄ±lan incelemede, 6 adet muhtelif kazÄ± malzemeleri, el dedektÃ¶rÃ¼ ve pointer cihazÄ± ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda '2863 SayÄ±lÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±ÄŸÄ± Koruma Kanununa Muhalefet' suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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