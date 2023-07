Gelecek ve Saadet Partisi'nden Meclis'te ortak grup kararı

Haberin Devamı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ortak açıklama yaptı. Davutoğlu, seçmenlerin, güçlü alternatifler görme arzusunda olduğunu belirterek, "14 Mayıs sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni iş birliği imkanlarını ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında TBMM'nin denetim gücünü artırmak üzere 2 parti olarak, birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet- Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecek. Bugün grup dilekçesi talebi, TBMM'ye iletilecek. Her parti milletvekili, kendi kimliğini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: İLK GRUP TOPLANTIMIZ HAFTAYA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis'te grup olmadan milletvekillerinin bireysel çalışmalarının zayıf kaldığını kaydederek, "Milletvekilliği yapan, iktidarda bulunan, Türkiye'yi yöneten, bu tecrübeye sahip olan kardeşlerimiz, başta Sayın Davutoğlu olmak üzere bu konuyu bizden çok daha iyi biliyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundu. Türkiye sathında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler. Bizim amblemimiz altında birleşerek, Meclis'te bir grup oluşturmaya karar verdik. İnşallah bugün Meclis'te arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. İlk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta Meclis tatile girmeden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'SAADET-GELECEK İTTİFAKI'

İki partiden yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Saadet-Gelecek İttifakı' adı altında ittifak kurulduğu belirtilerek, "İttifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de 'seçim ittifakı' dahil her türlü iş birliğini kapsamaktadır. Bu çerçevede Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri, 28'inci yasama dönemine birinci devre süresince Saadet Partisi bünyesinde bir grup kuracaklardır. Birinci devre sona erdiğinde partiler iş birliğinin şekli ve sürecini yeniden değerlendireceklerdir. Oluşacak grubun grup başkanı Gelecek Partisi adına seçilen bir milletvekili olacak, iki grup başkan vekilliğinin birisi Saadet Partisi milletvekilleri, diğeri Gelecek Partili milletvekilleri arasından seçilecektir. Genel Başkanlar 'Saadet-Gelecek İttifakı'nın ortakları olarak her iki partinin bayrak, flama, amblem ve benzeri emarelerinin ortak şekilde kullanıldığı haftalık grup toplantılarında iki partinin milletvekillerine ve kamuoyuna sesleneceklerdir. Gelecek Partisi milletvekilleri, tüm siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yapacaklardır. Her iki partinin milletvekilleri kendi partilerindeki görev ve sorumluluklarını hiçbir değişiklik olmadan sürdürecekler, yürüttükleri siyasi çalışmalarda kendi genel başkanlarına ve parti kurullarına karşı sorumlu olacaklardır" denildi.