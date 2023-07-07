×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gelecek-Saadet TBMM’nin 6. grubu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Saadet Partisi#Gelecek Partisi#Meclis Grubu
Gelecek-Saadet TBMM’nin 6. grubu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Saadet Partisi (SP), Gelecek Partisi milletvekilleriyle birlikte Meclis’te altıncı grubu kurdu. 15 milletvekili bulunan DEVA Partisi yeni grup oluşumuna katılmadı.

Haberin Devamı

SAADET Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla işbirliği kararını açıkladı. Grup başkanının Gelecek Partisi’nden olacağını belirten Davutoğlu, “Her parti milletvekilleri kendi kimliklerini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler” dedi. Karamollaoğlu da, “Onlar da bir fedakârlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis’te grup oluşturmaya karar verdik” diye konuştu.

BİR GRUP, İKİ BAYRAK

Gelecek’ten 10 milletvekilinin katılımıyla SP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 20’ye yükseldi ve grup kurma hakkına kavuştu. SP’nin ilk grup toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Grup Başkanı, Gelecek Partisi’nden seçilen Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ oldu. Meclis grup toplantısında, iki partinin de bayrakve amblemleri olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saadet Partisi#Gelecek Partisi#Meclis Grubu

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso