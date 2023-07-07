Gelecek-Saadet TBMM’nin 6. grubu oldu

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SAADET Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla işbirliği kararını açıkladı. Grup başkanının Gelecek Partisi’nden olacağını belirten Davutoğlu, “Her parti milletvekilleri kendi kimliklerini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler” dedi. Karamollaoğlu da, “Onlar da bir fedakârlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis’te grup oluşturmaya karar verdik” diye konuştu.

BİR GRUP, İKİ BAYRAK

Gelecek’ten 10 milletvekilinin katılımıyla SP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 20’ye yükseldi ve grup kurma hakkına kavuştu. SP’nin ilk grup toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Grup Başkanı, Gelecek Partisi’nden seçilen Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ oldu. Meclis grup toplantısında, iki partinin de bayrakve amblemleri olacak.