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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan İmralı'nın çağrısına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Gelecek Partisi#Abdullah Öcalan#Barış
Gelecek Partisi lideri Davutoğlundan İmralının çağrısına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 19:57

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir" ifadelerine yer verdi.

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#Gelecek Partisi#Abdullah Öcalan#Barış

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