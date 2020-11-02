Gelecek Partisi ilk kongresini yaptı

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu kongreye eşi Sare Davutoğlu ile birlikte katıldı. “Kindar değil muhabbet ehli bir nesil istiyoruz” diyen Davutoğlu şunları söyledi: “Kimsenin sizi kategorilere ayırmasına, hele hele zihninize kin tohumları ekmesine izin vermeyin.

Bunu yapmak isteyenlere güzel bir pop müziği nakaratı ile cevap verin ve ‘beni kategorize etme’ deyin... Bugün Avrupa için de dünya için de en büyük tehlike koronavirüs değil, cahil ve popülist liderlerin yaydığı otokrasi kültür virüsüdür.

Tarihteki birçok salgında olduğu gibi birincisi geçicidir, bilimsel çalışmalarla aşılabilir; ikincisi ise insan zihnini ve ruhunu işgal etmesi açısından kalıcıdır ve insani kimliği tahrip eder.” Geçerli 829 oyun tamamını alan Davutoğlu, partisinin ilk olağan kongresinde genel başkanlığa seçildi.