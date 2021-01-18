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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gelecek Partisi il başkanı eşini darptan tutuklandı

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Gelecek Partisi il başkanı eşini darptan tutuklandı
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Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Z. Toprak, eşi Celil Toprak'ın kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak yakalandı ve gözaltına alındı. Toprak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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