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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 şüpheli daha gözaltında

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 şüpheli daha gözaltında
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha gözaltına lındığı belirtildi.

Açıklamada "Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağa saldırıda 4 şüpheli daha gözaltında

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