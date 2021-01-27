Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 şüpheli daha gözaltında
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." denildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha gözaltına lındığı belirtildi.
Açıklamada "Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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