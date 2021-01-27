Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 şüpheli daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha gözaltına lındığı belirtildi.

Açıklamada "Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.