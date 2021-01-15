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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı!

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı!
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı. Ankara Valiliği'nden yapılan açılamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı. Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağa saldırı

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