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Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:20 | Son Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı.

Bu arada, Özdağ adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

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