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Gelecek Partisi feshedildi

Güncelleme Tarihi:

#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#Meclis
Gelecek Partisi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2019’da kurulan partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

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Meclis’te Gelecek, DEVA ve Saadet partileriyle ‘Yeni Yol Partisi’ çatısı altında oluşturulan ortak grup da dağıldı. Gelecek Partili 4 milletvekilinin bağımsız kalacağı öğrenildi. Böylece Meclis’te Yeni Parti’nin kuruluşuyla 7 olan grup sayısı yeniden 6’ya düştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, şunları söyledi: “Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi’ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu, Türkiye mücadelesinden çekilmek değil; Türkiye’ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır. Yarının Türkiye’si; düşünce özgürlüğünün, liyakatin, hukukun, üretimin, sosyal adaletin, eşit vatandaşlığın, kurumsal etkinliğin, toplumsal barışın, özgün düşüncenin ve stratejik aklın Türkiye’si olmalıdır. Bizim mücadelemiz, herhangi bir makamla başlamadığı gibi herhangi bir parti tüzel kişiliğiyle de sona ermeyecektir. Bundan sonra da düşünce, ahlak, eğitim, bilim, kültür, uluslararası diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma başta olmak üzere her alanda ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Doğruyu teşvik edecek, yanlışa karşı uyarıcı sorumluluğumuzu sürdüreceğiz.”

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#Meclis

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