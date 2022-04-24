Geleceğin vekilleri

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TBMM Genel Kurulu’nda vekillerin oturduğu turuncu koltuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu kez çocuklar oturdu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul’da çocukların yaptığı oylama ile koltuğunu Havva Dilay Gülez’e devretti. Meclis’in açılışının 102’nci yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Meclis Genel Kurulu, 102 çocukla toplandı. Özel oturuma iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekilleri de çocuklarla birlikte katıldı.

Meclis Başkanlık Divanı’nın özel oturumda çocuklara devredilmesine ilişkin önerge, küçük misafirlerin oylamasına sunuldu. Oylamada çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu. Şentop’un, salondaki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e gülerek “Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var” demesi, kahkahalara neden oldu. Çocuklar, Meclis Genel Kurulu’nda söz alıp konuşmalar da yaptı ve özel oturumun sonunda Meclis Başkanı ve salondaki vekiller, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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MİLLİ MÜCADELE SÜRÜYOR



TBMM’nin 102. yıl dönümü nedeniyle Birinci Meclis’te düzenlenen anma töreninde de Şentop, “Milli Mücadele tamamlanmış bir süreç değildir; Milli Mücadele süreklidir, kesintisiz devam edecektir” dedi.