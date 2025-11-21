Geleceğin uçak mühendisi kazaya kurban gitti

Haberin Devamı

Savrulan otomobil, karşı şeride geçip takla attı. Otomobilin sürücüsü S.Y. ve yanındaki arkadaşlarından E.B. (18) ile kaza anında kırılan arka camdan yola fırladığı belirtilen Ceylin Işık (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ceylin Işık, sağlık çalışanlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumları iyi olan diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaşamını yitiren Ceylin Işık’ın, Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü’nü birincilikle bitirdiği, hayalinin uçak mühendisliği olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Y., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.