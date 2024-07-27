Geleceğin trenine İsviçre’den ödül

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GÜNÜMÜZDE ‘Hogwarts Ekspresi’ni tahtından edecek çarpıcı bir tren yolculuğuyla karşı karşıyayız. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, 2012 yılında olağanüstü yüksek hızlarda çalışmak üzere tasarlanan ve devrim niteliğinde bir tren teknolojisi olan ‘Hyperloop’ fikrini tanıttı. Saatte bin 200 kilometre hıza ulaşması öngörülen bu tren teknolojisi üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Hyperbee takımı da 2022 yılından beri çalışıyor. 39 kişiden oluşan öğrenci takımı, geliştirdiği Hyperloop treninin prototipi ile İsviçre’de 15 - 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen EHW Hyperloop Yarışması’nda 3 farklı kategoride birincilik ödülü aldı.

10 ülkeden 28 öğrenci takımın katıldığı yarışmadan ödülle dönen ilk Türk takımı olmayı başaran ekibin kaptanı Hamza Bahadır Çelik ve Tuba Akbulut, geleceğin toplu taşıma aracını ve yarışmadaki başarılarını şöyle anlattı:

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‘GERÇEĞE UYARLANABİLİR’

“Hyperloop teknolojisi, demiryolu ile çok benzerlik gösterse de yapısal olarak bambaşka. Hyperloop teknolojisi, gelecekte havayolu ulaşımının da alternatifi olma yolunda ilerliyor. Bu tren, elektrik enerjisiyle çalışıyor ve havası alınmış vakumlu tünelin içinde ilerliyor. Takım olarak Hyperloop teknolojisinin prototipi üzerinde çalışıyoruz. Çok daha küçük boyutlarda bu teknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Hazırladığımız aracın ağırlığı 90 kilogram, boyu 1 metre 60 santim, genişliği de 50 santimetreydi. Aracımız saate 85 kilometre hızla gidebiliyor ve 600 watt elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor. Hazırladığımız bu sistem prototip olmasına rağmen gerçek boyutlarda hazırlandığında yolcu ya da yük taşıyabilecek durumda. Bize ödül kazandıran etkenlerden biri çalışmamızın gerçeğe uyarlanabilir olmasıydı. Diğer takımların tasarımlarında hata payı çok yüksekti. Biz bu teknolojiyi gerçek hayatta da kullanılabilecek şekilde tasarladık. Bu da jürinin dikkatini çekti.”

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‘BU BAŞARIYI BEKLİYORDUK’

İSVİÇRE’de düzenlenen uluslararası yarışmaya Türkiye’den Yıldız Teknik, Gebze Teknik ve Gazi Üniversitesi’nden 3 ekibin daha katıldığını dile getiren takım kaptanları, şöyle devam etti: “Onlar yarışmanın sunum kategorisinde yarıştı. Yani bir araç değil fikir sunumu yaptılar. Türkiye’den geliştirdiği araçla yarışmaya giden, teknik alanda yarışan ve ödülle dönen ilk takım biz olduk. Yarışmadan bu başarıyla dönmeyi bekliyorduk, hedeflediğimiz gibi de oldu. Sahneye 3 kez çıkıp Türk bayrağını açmak çok gurur vericiydi. Bu teknolojinin gerçek boyutlu versiyonun kullanıma açılması ve yolcu veya yük taşıması için daha 15 yıl olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu süre zarfında sistemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni bir teknoloji üzerine çalışıyoruz ve Türkiye’de bunun öncüsü olma konusunda iddialıyız.”