Geleceğin teknoloji liderleri mezun oldu

#SANAYİ Ve Teknoloji Bakanlığı#Bilişim Vadisi#Mehmet Fatih Kacır
Geleceğin teknoloji liderleri mezun oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 07:00

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde faaliyet gösteren 42 Türkiye Yazılım Okulları ilk mezunlarını verdi.

400'ün üzerinde kişi eğitmensiz, proje temelli ve akran öğrenmesine dayalı eğitim modelini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Mezuniyet törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldığı himayesinde, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde faaliyet gösteren 42 Türkiye Yazılım Okulları ilk mezunlarını verdi. 400’ün üzerinde kişi eğitmensiz, proje temelli ve akran öğrenmesine dayalı eğitim modelini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Mezuniyet törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Geleceğin teknoloji liderleri mezun oldu

BAKAN KACIR: TÜRKİYE’Yİ İLERİYE TAŞIYACAKLAR

Törende, Avrupa Birliği genelinde geçerliliği bulunan sertifikalar öğrencilere takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada “Burada iş dünyasıyla buluşmaya hazır, analitik düşünebilen, problem çözebilen ve üretim kültürünü içselleştirmiş güçlü bir yetenek havuzu var. Bu yapı, ülkemizin yazılımcı ve teknoloji ihtiyacına doğrudan cevap verebilecek stratejik bir rol üstleniyor. Mezunlarımızın geliştirdikleri teknolojiler, kurdukları girişimler ve ortaya koydukları yenilikçi çözümlerle Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ileriye taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

 

#SANAYİ Ve Teknoloji Bakanlığı#Bilişim Vadisi#Mehmet Fatih Kacır

