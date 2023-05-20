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Geleceğin sorunu: Hipertansiyon

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#Hipertansiyon#Sağlık#Avrupa Kardiyoloji Derneği
Geleceğin sorunu: Hipertansiyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin en son yayınlanan 2018 yılına ait ‘Hipertansiyon Kılavuzu’nda yer alan verilere göre, 2025 yılında hipertansiyonun dünya genelinde yüzde 15-20’lik artışla 1.5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanı Dr. Cansu Ebren, hipertansiyonun sessiz katil olarak ifade edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

SAĞLIKLI YAŞAM ŞART

Hipertansiyon komplikasyonları dünyada her yıl 9.4 milyon kişinin yaşamına mal oluyor. Tütün ürünleri bırakılmalıdır. Kişi fazla kilolu ise kendi ideal vücut ağırlığına inmesi gerekmektedir. Tuz tüketimine dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir yaşam için Akdeniz tipi beslenme modeli benimsenmeli. Sedanter yaşamdan kaçınmak, haftanın en az 5 günü 30 dakikadan az olmayan, kişinin yaşına ve fiziksel durumuna uygun düzenli egzersiz yapılması çok önemlidir.” 

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#Hipertansiyon#Sağlık#Avrupa Kardiyoloji Derneği

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