Geleceğin sorunu: Hipertansiyon

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Açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanı Dr. Cansu Ebren, hipertansiyonun sessiz katil olarak ifade edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:



SAĞLIKLI YAŞAM ŞART



“Hipertansiyon komplikasyonları dünyada her yıl 9.4 milyon kişinin yaşamına mal oluyor. Tütün ürünleri bırakılmalıdır. Kişi fazla kilolu ise kendi ideal vücut ağırlığına inmesi gerekmektedir. Tuz tüketimine dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir yaşam için Akdeniz tipi beslenme modeli benimsenmeli. Sedanter yaşamdan kaçınmak, haftanın en az 5 günü 30 dakikadan az olmayan, kişinin yaşına ve fiziksel durumuna uygun düzenli egzersiz yapılması çok önemlidir.”