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Geleceğin modacıları ödüllendirildi

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#GÜNEYDOĞU Anadolu#Dokuma Kumaş#Örme Kumaş
Geleceğin modacıları ödüllendirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

GÜNEYDOĞU Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonuyla düzenlenen 6’ncı ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde yarışan 30 genç tasarımcının çalışmalarından hazırlanan 60 kıyafet podyumda sergilendi.

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Toplam 2 milyon 950 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada dokuma, baskı ve örme kategorilerinin her birinde birinciye 400 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL ödül verildi. Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü alan tasarımcıya ise 250 bin TL verildi.

Dokuma Kumaş Tasarımı’nda birinci Eyüp Kocabaş, ikinci Helin Çiğdem, üçüncü ise Pınar Haykır oldu. Örme Kumaş Tasarımı yarışmasında birinciliğe Melekçe Türkmen, ikinciliğe Esra Çıtak üçüncülüğe ise Emre Baran layık görüldü. Baskı Kumaş Tasarımı yarışmasında ise Yasemin Dikerel birinci olurken, Adem Can Cıbır ikinci, Aslı Arıburnu Metin ise üçüncülüğü elde etti. Sürdürülebilirlik Özel Ödülü ise Helin Çiğdem’e verildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan, “Bugün burada ödül alan ya da almayan tüm finalistlerimiz önemli bir başarıya imza attı. Önümüzdeki yıllarda pek çoğunun adını uluslararası platformlarda duyacağımıza inanıyorum” dedi. 

 

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#GÜNEYDOĞU Anadolu#Dokuma Kumaş#Örme Kumaş

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