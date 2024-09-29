Geleceğin kahramanları... Liseli itfaiyeciler

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İstanbul’daki Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerin her biri kahraman olmaya aday. Okulun 2006 yılında kurulmasının ardından İstanbul’da tek olma özelliği taşıyan itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı, 2009’da faaliyete başladı. O günden beri yüzlerce itfaiyeci mezun eden okulda, öğrenciler birbirinden farklı uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor. 25 Eylül-1 Ekim tarihlerini kapsayan İtfaiye Haftası’nda geleceğin itfaiyecilerinin nasıl yetiştiğini yerinde gözlemledik.

12 METRELİK KULEDE

Öğrenciler yüksekten kurtarma, tırmanma ve iniş eğitimlerini okuldaki 12 metrelik 4 katlı kulede gerçekleştiriyor. Kuyudan kurtarma operasyonları çerçevesinde ise okulda bulunan 4 buçuk metre derinlikteki kuyudan, kazazede kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bunların yanı sıra okulda bulunan enkaz ve göçük alanında öğrenciler, beton bloklar ve kirişlerden oluşan yığında arama kurtarma yapmayı deneyimliyor. Mevzuat gereği okulda alevle eğitim yapılamaması nedeniyle de yangına müdahale eğitimlerinin bir bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde yapılıyor.





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HEM TEORİK HEM PRATİK

9’uncu sınıfta yangın kimyası, malzeme ekipman bilgisi gibi teorik dersler verildiği, uygulamalı eğitimlerin ise 10’uncu sınıftan itibaren başladığını belirten okulun itfaiyecilik ve yangın güvenliği alan şefi Ergün Eroğlu, “Trafik kazasından, kuyudan, yüksekten, asansörden, selden, enkaz ve göçük alanlarından kurtarma, enkazın değerlendirilmesi gibi uygulamalı eğitimleri okulumuzda veriyoruz. Uygulamalı dersler ise 11’inci sınıfta başlıyor. Öğrencilerimiz, uygulamalı eğitimlerde koruyucu kıyafet giyiyor” dedi.

İTFAİYECİ DUASI



İtfaiyeciler her görev öncesi bu duayı ediyor: “Allah’ım tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına geç kalmadan yetişmemiz için bizlere güç ver... Sevgimi, cesaretimi ve inancımı eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına bizleri de dahil eyle. Kaderimizde şehit olmak varsa eş, çocuk ve yakınlarımızı koru.”

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ÖĞRENCİLER DERSLERDEN MEMNUN

AKSİYON VE MACERA DOLU



12’nci sınıf öğrencisi Ceren Sadeoğlu, bölümünde okumaktan mutlu: “Bu meslek dalında daha fazla kadın görmek istiyorum. Onlardan biri olduğum için kendimle gurur duyuyorum.” Yine aynı sınıfta okuyan Yaren Kaya da, “Bence aksiyon ve macera dolu bir meslek. Hayat kurtarmak ve insanlara yardım etmek güzel” diyor.