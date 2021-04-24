‘Geleceğin ilk adımları’

23 Nisan kutlamaları kapsamında 81 ilden çocuklarla çevirmiçi olarak da bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM’nin kuruluşu ile ilgili bilgiler vererek, “Meclisimizin kurulması çok önemli bir dönüm noktasıdır. O yüzden kutlanması gereken bir bayramdır. Siz çocuklarımız için de önemli bir bayramdır. Cumhuriyet’in kurulması için ilk adım Meclis’in açılmasıydı. Siz de bizim geleceğimizin ilk adımı ve geleceğimizsiniz” dedi.

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