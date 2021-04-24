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EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 24.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Geleceğin ilk adımları’

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‘Geleceğin ilk adımları’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Anıtkabir ziyareti boyunca ellerinden tuttuğu Ankara Kalaba Anaokulu öğrencileri 6 yaşlarındaki Sarp Kerimoğlu ve Arya Çetinkaya eşlik etti.

23 Nisan kutlamaları kapsamında 81 ilden çocuklarla çevirmiçi olarak da bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM’nin kuruluşu ile ilgili bilgiler vererek, “Meclisimizin kurulması çok önemli bir dönüm noktasıdır. O yüzden kutlanması gereken bir bayramdır. Siz çocuklarımız için de önemli bir bayramdır. Cumhuriyet’in kurulması için ilk adım Meclis’in açılmasıydı. Siz de bizim geleceğimizin ilk adımı ve geleceğimizsiniz” dedi.

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