‘Geleceğin iletişimcileri’ ödül aldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda düzenlenen Ödül Töreni’ne İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci, TRT yöneticileri, sektörün önde gelen isimleri, gazeteciler, akademisyenler ve yarışmacıların aileleri katıldı. Törende konuşan Sobacı, “Geleneksel medyanın yanı sıra dijital mecralar ve sosyal medya platformları adeta birer ‘suçtan arınma makinesi’ olarak kullanılıyor. Bilhassa Gazze’de yaşananlar, bu ahlaksız teşebbüslerin suçüstü yakalanışının ve defalarca ifşa oluşunun en acı tezahürleri olarak hafızalarımıza kazındı. Gazze, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla gazetecinin hayatını kaybettiği yer olarak kayda geçti. Tüm bunlar yaşanırken maalesef dünyanın önde gelen ajans ve medya şirketlerince imza atılan yalan, iftira, sansür ve manipülasyonlara hep birlikte şahitlik ettik. Erdemli basın emekçileri tehdit edildi, şantaj ve itibar suikastına maruz kaldı ancak tüm bunlar, sapkınlıklarını çarpık bir ahlak anlayışının şemsiyesi altında pazarlamalarına yetmedi. Çünkü dünyadaki vicdanlı insanların farkında olduğu gerçekler bambaşkaydı” dedi.

12 KATEGORİDE 48 ÖDÜL

TRT tarafından 2015’ten bu yana düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na bu yıl 139 üniversiteden 2 bin 431 öğrenci, toplam 2 bin 312 eserle başvuruda bulundu. Toplam 12 farklı kategoride 48 ödüle layık görülen eser sahipleri, ödüllerini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci ile sektörün önde gelen isimlerinden aldı.