Geleceğin CEO’su Bıdık

Haberin Devamı

Öğrenciler bunları yaparken hem kendi sistemlerini kuruyor hem de var olan yapay zekâ araçlarından destek alıyor. Takımın üstünde çalışmaya başladığı son projesi ise ‘Bıdık’ isimli yapay zekâ destekli yönetim bilişim sistemi oldu. Öğrencilerin ‘Bıdık’ ismini veridiği sistem şimdilik bir asistan gibi çalışıyor. Yani ‘Bıdık’ toplantılara katılıyor, yönetici ve çalışanlarla konuşuyor, notlar alıyor, hatırlatmalar yapıyor ve görevler atayabiliyor. Takımın kaptanı 10’uncu sınıf öğrencisi Ömer Faruk Aksoy, ‘Bıdık’ı şöyle anlattı:

‘DUYGULARI ANLAYACAK’

“Bıdık’ın iş dünyasındaki toplantılarda not çıkarma, görev atama gibi işleri olacak. Ses kayıtlarını da otomatik olarak yazıya dökecek. Bıdık kurumsal, sıkıcı iş ortamlarını da neşelendirecek. Onu, toplantı sırasında çalışanların ruh halini anlayıp, ortamı yumuşatacak konuşmalar yapabilecek şekilde geliştiriyoruz. Bıdık’ın insanların duygu durumunu anlayıp buna göre davranmasını istiyoruz. Bıdık gelecekte şirketlerin yapay zekâ CEO’su olarak görev alabilir. Yani daha fazla geliştirilmesi halinde buna dönüşebilecek bir teknoloji.”

Haberin Devamı