Geleceğin bilim insanları bu lisede yetişecek

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Adaylar, 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Sınava başvuru yapan öğrenciler, 7 Temmuz’da 10.00 - 11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde bulunan 25 sınav merkezinde geleceğin bilim insanı olmak için sınava girecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“TÜBİTAK Fen lisesi, dördüncü yılında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerimizi, 90 bilim yıldızımızdan biri olmaları için TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına davet ediyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesi’nde her öğrencimize; burs ve yurt imkânı, uzman akademik kadrodan ders alma, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi ve staj programları sunuyoruz.”

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İmkânlar sunan lise, oluşturduğu bilim altyapısıyla da öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor.

STAJ İMKÂNI SUNUYOR

Ayrıca öğrencilerine TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına katılma imkânı sağlayan okul, onlara TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri’nde staj imkânı ve kariyerleri boyunca mentörlük desteği sunuyor. TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, okulun diğer fen liselerinden farklı bir müfredat uyguladığını belirterek, “Çok sayıda uzman araştırmacımız var ve öğrencilerimiz onların mentörlükleriyle ilgi duyduğu alanda kendini geliştirebiliyor” dedi.