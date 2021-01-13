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Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu: Geleceğimiz Avrupa’da

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu: Geleceğimiz Avrupa’da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin reform gündeminde kararlı olduğunu belirterek “Geleceğimizi Avrupa’da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz. Türkiye olarak ortaklığa hazırız” dedi.

AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. 2021’in Türkiye-AB ilişkileri bakımından olumlu bir yıl olması dileğinde bulunan Çavuşoğlu, “Türkiye, Avrupa’dadır ve Avrupa kaderimizin bir parçasıdır. Bunun tersi de Avrupa bakımından geçerlidir” dedi. Çavuşoğlu, AB’den beklentileri de şöyle sıraladı: “2021 yılından temel beklentilerimiz, işbirliğimize yeniden ivme kazandırmak, kazan-kazan durumu yaratabilecek alanlarda çalışmalara bir an önce başlayabilmektir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi, göç işbirliğimizin yeni gerçekler ışığında tazelenmesi, üst düzey diyaloğun başlatılması, üyelik müzakerelerimizde mesafe, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliği gibi somut beklentilerimiz var.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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