Çavuşoğlu: Geleceğimiz Avrupa’da

AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. 2021’in Türkiye-AB ilişkileri bakımından olumlu bir yıl olması dileğinde bulunan Çavuşoğlu, “Türkiye, Avrupa’dadır ve Avrupa kaderimizin bir parçasıdır. Bunun tersi de Avrupa bakımından geçerlidir” dedi. Çavuşoğlu, AB’den beklentileri de şöyle sıraladı: “2021 yılından temel beklentilerimiz, işbirliğimize yeniden ivme kazandırmak, kazan-kazan durumu yaratabilecek alanlarda çalışmalara bir an önce başlayabilmektir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi, göç işbirliğimizin yeni gerçekler ışığında tazelenmesi, üst düzey diyaloğun başlatılması, üyelik müzakerelerimizde mesafe, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliği gibi somut beklentilerimiz var.”