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ANKARA’da Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Aleyna Kaya (21), Temmuz 2025 tarihinde erkek arkadaşı Selim Akarçay’dan ayrılma kararı aldı. Selim Akarçay, ilişkiyi bitirme kararını kabul etmeyerek genç kızı ölümle tehdit etmeye başladı. Akarçay mesajlarında, “(...)Bu sefer gerçekten takıntı haline getirdim (...) Aleyna ne söylediysem artık yapacağım, çok ciddi takıntı haline getirdim (...) Bu hafta ya sen ya ben, ikimizden biri zarar görecek. Ya sen öleceksin ya da beni öldüreceksin, başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.

Artan ölüm tehditleri üzerine genç kız uzaklaştırma kararı aldırdı. Israrlı takip nedeniyle hayatı kâbusa dönen Kaya, 11 Ağustos 2025 günü Kolej Metro İstasyonu’nda tren raylarına atlayarak hayatına son verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Akarçay hakkında ‘başkasını intihara yönlendirme, yardım etme ve kadına karşı tehdit’ suçlarından Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, “sanığın ısrarlı takip ve tehditlerinin, ölenin intihara yönelmesi ve ölümü bir kurtuluş olarak görmesinde ağır bir şekilde etkili olduğu” gerekçesiyle kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

‘O MESAJLARI ÖFKEYLE ATTIM’

Davanın karar duruşması 26 Kasım tarihinde yapıldı. Sanık Akarçay savunmasında, attığı tehdit mesajlarının kendisine ait olduğunu ancak genç kızı intihara yönlendirmediğini öne sürerek, “Bu mesajları attığımı kabul ediyorum fakat intihara yönelik değildir. O mesajlar öfkeyle yazılan mesajlardır” dedi. Müşteki avukatı ise sanığın “Ya sen öleceksin ya ben, seni nasıl acısız öldürebilirim” şeklinde mesajlar attığına dikkat çekerek, “Kadına yönelik olarak sistematik bir şiddet bulunmaktadır. Sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan en üst hadden kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı da “Tanıkların varsayımları ile müvekkilimin kasten öldürme suçundan yargılanmasını kabul etmiyoruz” savunmasını yaptı.

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Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Akarçay’ın ‘intihara yönlendirme’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, “sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri” gerekçesiyle iyi hal indirimi bu cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü. Mahkeme, ‘kadına karşı tehdit’ suçundan ise 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Ancak bu cezada da iyi hal indirimi yapılarak ceza 10 aya düşürüldü. Böylece toplamda 5 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanığı yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararda taraflar için istinaf yolunun açık olduğu hatırlatıldı.