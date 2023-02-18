Geleceği birlikte inşa edeceğiz

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Ünlüler Hatay’a moral ziyaretinde bulundu. Ekip, depremzedelere ihtiyaç malzemesi ve çocuklara da oyuncak dağıttı.

KÖYLERİ GEZDİLER

Binnur Kaya, Melek Mosso, Hazal Subaşı, Gizem Karaca ve Ecem Erkek, AHBAP’ın Hatay’daki yardım çalışmalarına katıldı. Ünlü sanatçılar gönüllülerle birlikte köyleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Köylere ve çadır kentlere ihtiyaç malzemesi götüren ekip, çocuklara oyuncak ve çikolata da dağıttı.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ



Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, bölgedeki yardım çalışmalarına katılmaya devam ediyor. Zan, bir çocukla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı:

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“Bebeklerimizin, çocuklarımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Çok şükür bugün de yardımseverlerin sayesinde bir ailemize daha dokunduk. İyi ki varsınız. Birlikte başaracağız.”

HOLLANDA’DAN DESTEK

Hollanda radyoları FunX ile 3FM’in Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amaçlı düzenlediği programa Türk asıllı sanatçılar Emil Rosé ve Dilara Güntekin de katıldı. İkili, “Başkasını Sevmem” şarkısının akustik versiyonunu seslendirerek kampanyaya katılanlara duygusal anlar yaşattı. Emil Rosé, “Türkiye ve Suriye’de yaşanan felaketin tüm mağdurlarının acılarını paylaşıyoruz. Hollanda’dan bu şekilde yardım edebildiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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TIR’LARA YÜKLEDİ

Serdar Orçin önceki gün Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde objektife yansıdı. Ünlü oyuncu önce koli hazırladı, ardından kolilerin TIR’lara yüklenmesine yardımcı oldu. (Deniz BOY)





ÇOCUKLARIN ENERJİSİ DEĞİŞTİ

Zara, Hatay’da AFAD’ın kurduğu çadır alanını ziyaret edip çocuklara hediyeler verdi: “Şu minik sevgililerin mutluluğuna paha biçilemez. Oyuncak alıp dağıtan yurdumun güzel insanlarına bin teşekkür. Çocukların enerjisi öyle bir değişti ki... Ağladık, sarıldık ama minik canlarla güldük.”

UNUTMAYACAĞIZ

Doğu Demirkol, Babala’nın ofisinde depremzedeler için çalışan ekibe destek oldu: “Burada depremin ilk gününden beri canla başla çalışan arkadaşlarımız var. Biz evimizde otururken bir nebze içimizi rahatlatıyorlar. Minnettarız, unutmayacağız.”

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HOŞ GELDİNİZ CAN DOSTLARIMIZ

Oyuncular Özge Özder ve Aslı Tandoğan’ın kurucusu olduğu Bana Göz Kulak Ol Derneği, deprem bölgesindeki köpekleri İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolleri ve bakımları yapılan köpekler barınaklara yerleştirildi. Özder ve Tandoğan’ın köpeklerle birlikte çekilmiş fotoğrafı derneğin sosyal medya hesabında şu notla paylaşıldı: “Deprem bölgelerinden gelen can dostlarımızı İstanbul’a ulaştırdık. Pansiyona yerleştirdik. Artık Bana Göz Kulak Ol’un himayesi altındalar. Şimdi sıra sağlık kontrollerini ve bakımlarını yapıp, çip kontrollerini gerçekleştirmekte. Önceliğimiz ailelerini araştırmak, bir sonraki adım ise himayemiz altında olan bu çocukları sizlerle buluşturup, güzel yuvalara kavuşturmak. Hoş geldiniz can dostlarımız.”

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MORALE İHTİYAÇ VAR

Hatay’da çalışmalarını sürdüren Doğukan Manço, AHBAP Başkanı Haluk Levent ile bir araya geldi. Manço, afetin ilk gününden beri bölgede bulunan Levent’ten destek almaya geldiğini söyledi: “Bölgedeki birtakım ihtiyaçlar için Haluk Abi ve AHBAP’tan destek almaya geldim. Buraların moral desteğine çok ihtiyacı var.”

25 MİLYONLUK BAĞIŞ

Depremzedeler için sıcak yemek yardımında bulunan Nusret Gökçe, AFAD’a da 25 milyon lira bağış yaptığını açıkladı: “Buradan bütün dünyaya sesleniyorum; acımız büyük. O gün bugün. Birlik ve beraberlik zamanı Türkiyemiz için. Haydi Türkiyem. El ele gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye’yiz.”

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ŞARKILAR SEFO'DAN

Sefo, Hatay’daki depremzede çocuklarla bir araya geldi. Yanında hediyeler de götüren ünlü rap’çi, sohbet ettiği miniklerle birlikte şarkılar söyledi.

DAYANIŞMA İÇİN SANAT

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketiyle beraber etkinliklerine ara veren ve depremzedeler için yardım toplanan bir sahaya dönüşen DasDas’ta 20 Şubat itibarıyla oyunlar başlıyor. DasDas, ay sonuna kadar sahnelenecek oyunların tüm gelirini depremzedelere aktaracak.

SULTAN DA yardım ELİNİ UZATTI

Türkan Şoray da afet bölgesine ihtiyaç malzemesi yolladı. Bölgedeki ihtiyaç listesini takip ettiğini söyleyen usta sanatçı, öncelikli olarak 1000 çocuk botu, 1000 battaniye, 1000 ısıtıcı ve 5000 adet çorap gönderdi.