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Geleceğe Nefes ücretli mi? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı kampanya bilgileri..

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Geleceğe Nefes ücretli mi Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı kampanya bilgileri..

Geleceğe Nefes Ol ücretli mi sorusu, fidan bağışı yapmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. E-Devlet ve Geleceğe Nefes Ol internet sitesi üzerinden bilgiler girerek edinilmesi mümkün olan Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı, ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşte, Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı kampanya bilgileri

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Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanyası 2021 yılı için devam ediyor. Bu yıl 252 milyon ağacın topraklarla buluşturulduğu Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası, yanan bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 il için gerçekleştiriliyor. Bu yıl Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası ile 252 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Peki, Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GELECEĞE NEFES OL FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes olmak için sizin adınıza dikilecek 3 fidanın hangi ilde olmasını istediğinizi seçerek sertifikanızı oluşturabilirsiniz.

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