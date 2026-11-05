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Geleceğe Miras’a İtalya’da ödül

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#Mehmet Nuri Ersoy#Göbeklitepe#Efes
Geleceğe Miras’a İtalya’da ödül
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya’nın Salerno bölgesindeki Paestum’da gerçekleştirilen 28’inci Akdeniz Arkeolojik Turizm Buluşması kapsamında düzenlenen törende ‘2026 Paestum Ödülü’nü aldı.

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Arkeolojik mirasın, kültürel turizmin ve kültürlerarası diyaloğun tanıtımına katkı sağlayan isimlere verilen ödül, bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki katkıları dolayısıyla Bakan Ersoy’a takdim edildi.

‘ÖDÜLÜ BİLİMİNSANLARIMIZ ADINA ALIYORUM’

Törende konuşan Bakan Ersoy, küresel tarihi mirasın korunması ve insanlık tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması çerçevesinde verilen Paestum Ödülü’ne layık görülmekten büyük memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin arkeoloji alanında hayata geçirdiği dönüşümü anlatarak, ilk adımlarının kazı çalışmalarını üç dört aylık dönemlerle sınırlı olmaktan çıkararak yılın tamamına yaymak olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, ödülü kültürel miras için emek verenler adına kabul ettiğini aktararak, “Paestum Award 2026’yı, Türkiye’nin kültürel mirasının araştırılmasına ve korunmasına emek veren tüm biliminsanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız adına kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

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BİLİMSEL UZMANLIK VURGUSU

Ödül takdimi öncesinde konuşan organizasyonun kurucusu ve direktörü Ugo Picarelli, Bakan Ersoy’un göreve başladığı 2018 yılından bu yana kültürel miras alanında ortaya koyduğu çabalara dikkat çekti.

Göbeklitepe’den Efes’e uzanan çalışmalarla Türkiye topraklarında iz bırakmış bütün medeniyetlerin mirasının gün yüzüne çıkarılmasının ve yorumlanmasının hedeflendiğini anlatan Picarelli, Türkiye’nin bilimsel uzmanlığının da bu süreçte öne çıktığını belirtti.

 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Göbeklitepe#Efes

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