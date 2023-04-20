Geldik, gördük gurur duyduk

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Üçüncü günde de dün vatandaşlar gemiyi görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Van’dan gelen de vardı, çocuğunu, torununu elinden tutup getiren de... Saat 10.00’dan itibaren gemiye kabul edilen ziyaretçiler, koşarak sıraya girdi. İşte konuştuğumuz bazı ziyaretçilerin duyguları:

Keriman Doğanay: “Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Türkiye daima ileri gitsin bu gururun devamı da gelsin inşallah. ’’

Melih Sezer: “Bundan daha gurur verici bir şey var mı?’’

Şakir Kurt: “Gezdik gördük, dünyalar bizim oldu.’’