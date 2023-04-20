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Geldik, gördük gurur duyduk

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#Sarayburnu#SİHA Gemisi#TCG Anadolu
Geldik, gördük gurur duyduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Sarayburnu’nda 3 günde 38 bin 234 kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyük askeri ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını devam ediyor.

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Üçüncü günde de dün vatandaşlar gemiyi görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Van’dan gelen de vardı, çocuğunu, torununu elinden tutup getiren de... Saat 10.00’dan itibaren gemiye kabul edilen ziyaretçiler, koşarak sıraya girdi. İşte konuştuğumuz bazı ziyaretçilerin duyguları:

Keriman Doğanay: “Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Türkiye daima ileri gitsin bu gururun devamı da gelsin inşallah. ’’

Melih Sezer: “Bundan daha gurur verici bir şey var mı?’’

Şakir Kurt: “Gezdik gördük, dünyalar bizim oldu.’’

 

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#Sarayburnu#SİHA Gemisi#TCG Anadolu

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