‘Geldiği aşama yüreklere su serpti’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti şöyle değerlendirdi: “Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, her insanımızın kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.”