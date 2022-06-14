'Gel oğlum' cinayeti

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Antalya’da Orhan Tayoğlu (58) ile tartışan Erhan Yazıcı’nın (41) ölümüne giden olayın detayları iddianamede ortaya çıktı. Tutuklanan Tayoğlu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

KEDİYE SESLENMİŞ

İddianamede, sanık Tayoğlu’nun 2 arkadaşıyla birlikte Konyaaltı Sahili’ndeki işyeri önünde alkol aldığı, Erhan Yazıcı ve arkadaşının da buraya yakın bir yerde içki içtiği belirtildi. Yazıcı’nın bir ara tuvalete gitmek için arkadaşının yanından ayrıldığı, tuvalete giden yol üzerinde Tayoğlu ve arkadaşını görüp yanlarında bir süre oyalandığı aktarıldı. Bu sırada sanık Tayoğlu’nun yakınlarda gördüğü kediye “Gel oğlum buraya” diye seslendiği, Yazıcı’nın ise kendisine seslendiğini zannederek Tayoğlu’na “Sen bana oğlum diyemezsin” diyerek karşılık verdiği ve ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi. Tanıkların araya girmesiyle birlikte ikili arasındaki tartışmanın yatıştığı, Yazıcı'nın arkadaşının yanına döndüğü belirtildi. Yazıcı’nın, 30 dakika sonra bıçak alarak Tayoğlu ve arkadaşlarının yanına gittiği kaydedildi.

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Yazıcı’nın “Bana oğlum diyemezsin” diyerek bıçağı doğrudan Tayoğlu’na salladığı belirtilen iddianamede, Tayoğlu'nun bıçağı tutmasıyla sol elinin üçüncü parmağından yaralandığı kaydedildi.

ATEŞ EDİP YARDIM ETTİ

Bıçaklanan Tayoğlu'nun yakınlardaki otomobiline giderek kendisine ait tüfeği aldığı, önce havaya tek el ateş ettiği ardından 1-2 metre mesafeden Yazıcı’yı hedef alarak ateş ettiği belirtildi. Yazıcı'nın yaralandığını gören Tayoğlu'nun elindeki tüfeği yere bırakarak yaraya tampon yaptığı, ambulansla hastaneye kaldırılan Yazıcı'nın 13 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Tayoğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.