Gel ders çalışalım... ‘Study buddy’ aranıyor: Çalışma arkadaşı

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında sık sık rastlanan bir çağrı var; ‘Study buddy arıyorum’. İngilizce’de ‘çalışma arkadaşı’ anlamına gelen ‘study buddy’, genelde ders çalışırken veya sınava hazırlanırken eşlik eden, birlikte not çıkaran ve motive eden kişiye deniyor. Sınava hazırlanan ya da dil öğrenen gençlerin motive olmak ve daha verimli ders çalışmak için tercih ettiği ‘study buddy’ yönteminde iki ya da daha fazla kişi bazen yüz yüze bazen de online olarak birlikte çalışıyor.

ABD VE ASYA’DA YAYGIN

Bu kavram özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Avustralya ve Asya ülkelerinde oldukça yaygın. Avrupa ülkelerindeyse daha çok üniversite öğrencileri tarafından kullanılıyor. İnsanların çoğunlukla çevrimiçi platformlarda birbirini bulduğu bu sistemde kimi zaman kullanıcılar TikTok ve YouTube’da ‘study with me’ yani ‘benimle çalış’ canlı yayınları açarak birbirlerine eşlik edebiliyor. Türkiye’de de son zamanlarda gittikçe etkisini artıran bu akım, çoğunlukla üniversite ya da mesleklerin uzmanlık sınavlarına hazırlananlar ile üniversite öğrencileri arasında yaygın.

HEM DERS HEM SOHBET

Kendine sosyal medya üzerinden ‘study buddy’ arayanlardan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4’üncü sınıf öğrencisi Serhat İbrahim Deveci, bu ihtiyacın neden doğduğunu şöyle anlattı: “Aslında bence çoğunluk, bir ‘study buddy’den öte sürekliliği olan bir dost ve arkadaşlık ilişkisi arıyor. Genellikle dersler konusunda motive edici, moral verici bir destek, kalan zamanlarda ise dertleşebileceğim birini istedim ve buldum da. Yalnız başına ders çalışmak bazen sıkıcı ve yorucu bir hal alabiliyor. İşte tam da bu yüzden, ders çalışmanın yanında biraz sohbet, biraz paylaşım, bazen de sessiz bir dostluk gerekiyor.”

İŞTE İLANLAR

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ‘study buddy’ arayışlarını şu cümlelerle duyurdu:

◊ Acil bir study buddy arayışı içerisindeyim.

◊ ‘Study buddy’ çok mükemmel bir arkadaşlık. Lisede 2 arkadaşım vardı seviye olarak benden bir tık daha iyilerdi. Umarım Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) zamanı da bulabilirim.

◊ Hazırlığı geçmiş, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyan study buddy aranıyor.

◊ Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) hazırlık süreci hem mental hem fiziksel olarak o kadar yorucu geçti ki. Ankara içi study buddy ilanıdır.

◊ İzmir içi study buddy arıyorum kimseyi bulamazsam kafayı yiyeceğim.

AKADEMİK PARTNER

Tez yazma sürecinde kendisine eşlik edecek birilerini bulabilmek için birkaç yıl önce ‘Benimle Çalış’ topluluğunu kuran Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü doktora öğrencisi Tuğba Görgülü akademik partnerliği şöyle tanımladı: “Study buddy kavramıyla bundan 10 yıl önce karşılaştım. Ben de tez yazım sürecimde başladığım bu yolculukta şimdilerde yüzlerce insanın birlikte çalışıp bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir topluluğun kurucusu oldum. İnsanlar ‘study buddy’ arayışı bilgi paylaşımı yapmak, motive olmak, disiplin sağlamak gibi nedenlere dayansa da aslında sosyalleşmek için de buna yöneldiler.”

PROF. DR. NURTEN SARGIN: AKRAN DAYANIŞMASI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın akranla ders çalışmanın motive edici bir güç olduğunu dile getirdi: “Bunu bir akran dayanışması olarak nitelendiriyorum. Birlikte plan yaparlar, birbirlerini motive ederler, soru sorarlar ve iletişim ihtiyaçlarını karşılarlar. Aynı zamanda birbirlerine dert ortağı olurlar. Duygusal olarak da önemli bir destek sunar. ”