Geek Ne Demek? Geek Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Geek, aslında bilimsel bir tanım olmasına rağmen zamanla bir kimlik haline dönüşmüştür. Bazı toplumlarda bu kelimenin aşağılama amaçlı kullanıldığı da görülmektedir.

Geek Ne Demek?

Geek, sosyal yaşamda takıntılı kabul edilebilecek bir şekilde hobi düşkünü olan insanlar için kullanılan bir terimdir. Bu takıntılı düşkünlük hobi olabileceği gibi sıradan bir uğraş ya da meşgale de olabilmektedir. Geek olarak kabul edilen insanların; edebiyat, müzik ve sanat gibi entelektüel konularda oldukça bilgili oldukları görülmektedir.

Geek, tam olarak Türkçe karşılık bulamayan bir terimdir. Bu sebeple de terim genellikle kişilik özellikleriyle bağdaştırılmaktadır. Bu bağlamda, geek olan kişi vaktinin büyük bir kısmını evde geçirmekten hoşlanmaktadır. Uğraşılarına büyük vakitler ayıran geekler, bu konu akıllarına geldiğinde bile heyecanlanmaya başlarlar. Avrupa’da geek sözcüğünün karşılığı “boş adam” gibi görülmektedir. Ancak bu yaklaşım anlamı tam olarak karşılayamamaktadır.