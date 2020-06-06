Gediz’in yavruları
Anadolu’nun ‘allı turnası’ flamingoların bulunduğu Gediz Deltası’nda, mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan 6.5 dönümlük yapay kuluçka adasında, her geçen yıl daha çok sayıda yavru doğuyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, bu sene de yapay adada üreme dönemi öncesinde hayvanların yuva yapmasını kolaylaştırmak için toprağı çapalayarak yumuşamasını sağladı. Adanın etrafını ahşap çit ile çeviren ekipler, yumurtaları yabani hayvanlardan korumuş oldu. Böylece dünyanın en büyükleri arasında gösterilen adada, 30 günlük kuluçkayı tamamlayan 18 bin yavru yumurtalarından çıktı.
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