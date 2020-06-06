Gediz’in yavruları

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, bu sene de yapay adada üreme dönemi öncesinde hayvanların yuva yapmasını kolaylaştırmak için toprağı çapalayarak yumuşamasını sağladı. Adanın etrafını ahşap çit ile çeviren ekipler, yumurtaları yabani hayvanlardan korumuş oldu. Böylece dünyanın en büyükleri arasında gösterilen adada, 30 günlük kuluçkayı tamamlayan 18 bin yavru yumurtalarından çıktı.