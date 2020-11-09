MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGediz’de bir iş yerinde kaçak tütün ele geçirildi
GeriGündem Gediz’de bir iş yerinde kaçak tütün ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Gediz’de bir iş yerinde kaçak tütün ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gediz’de bir iş yerinde kaçak tütün ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz beldesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 1 kilo açık tütün ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eskigediz beldesinde H.A. isimli şahsın işletmekte olduğu iş yerinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş olan makoron satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Şahsın Eskigediz Beldesinde işletmekte olduğu işyerinde ekipler tarafından yapılan kontrollerde, 1 kilo açık tütün 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.
Şüpheli H.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle