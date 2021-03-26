‘Geçmişi bırakıp helalleşelim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kırıkkale’de Toprak Mahallesi’nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, memlekette herkesin huzur içinde evine gitmesi gerektiğini belirterek, özetle şunları söyledi: “Bu memleket zengin bir ülke. Bütün mesele, yarattığımız katma değeri hakça bölüşeceğiz. Sen de kazanacaksın, yanındaki fırıncı da kazanacak, yanındaki pastacı da kazanacak. Herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak zorundayız. Biz büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz. İyi yetişmiş kadrolar var bu devlette, üniversite mezunu binlerce kişi var üniversiteden tutun bürokrasiye kadar ama bunların hepsi bir köşeye atılmış vaziyette. Bunları alıp yetiştirmek ve yönetim kadrolarına katmak lazım. CHP’nin genel başkanı olarak da söylüyorum. Yani daha fazla vatandaşa gitmek, daha fazla konuşmak, daha fazla derdini dinlemek gerekiyordu. Biz bunu uzun yıllar belki ihmal ettik ama şimdi sizler ile bizler artık bir anlamda Türkiye’nin geleceğini oturup düşünmeye başladık. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, Türkiye’yi nasıl büyütmeliyiz, nasıl saygın kılmalıyız, iç kavgaları nasıl bitirmeliyiz? Kavgayı aldık kan davasına dönüştürdük; artık bundan da Türkiye’mizin kurtulması lazım, geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım. Yapacağız biz bunu ama desteği sizden istiyorum. Destek verdiğiniz takdirde.”

Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale esnafının sorunlarını dinledi.

‘ÇÖZÜMÜ DE DİLE GETİRMELİYİZ’

Kılıçdaroğlu daha sonra aynı mahallede bulunan kıraathanede esnaf ve emeklilerle bir araya geldi. Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Adnan Çatolok, sorunlarını dile getirdiği için Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ise “Sizin sorunlarınıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Eğer parlamentoda görev yapıyorsak, bu milletten oy alarak Meclis’e gittiysek, toplumun hangi kesimi hangi sorunla karşı karşıya kaldıysa, onların sorunlarını dile getirmeliyiz, çözümü de dile getirmeliyiz” karşılığını verdi.

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