MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı!
GeriGündem 'Geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

'Geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı!
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye götürülen S.K.'nin (71) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmasında, S.K.'ye hastaneye gitmeden önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu belirlenen 27 kişi, önlem amaçlı karantinaya alındı.

​İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ne bağlı Aktaş mezrasında yaşayan S.K., evinde rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan S.K., yakındaki Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı testte S.K.'de koronavirüs tespit edildi, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekibi ise yaptığı çalışmada, hastaneye götürülmeden önce S.K.'ye 27 kişinin 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğunu belirledi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, bunun üzerine mezradaki 6 evde yaşayan 27 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle