Geçmeyen hıçkırığın nedeni kanser çıktı

Kaliforniya’da yaşayan John Beck’in hıçkırıkları ilk başta gazlı içeceklerden sonra ortaya çıkıyordu. Zamanla yemek yemek bile nöbetleri tetiklemeye başladı. Beck, “Saatlerce durmadan hıçkırıyordum. Yemek yiyemiyor, geceleri uyuyamıyordum” dedi.

İki yıl boyunca nefes tutma, limon yeme, buz yeme gibi birçok yöntemi deneyen Beck, hiçbirinden sonuç alamadı. İlk gittiği doktorlar sorunun mideyle ilgili olabileceğini düşündü ve mide ilacı verdi. Ancak şikayetleri giderek arttı. Hıçkırıklara yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, yorgunluk ve ani kilo değişimleri de eklendi.

Sonunda detaylı tetkik isteyen bir doktor sayesinde Beck’e 3. evre tiroid kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, boynun ön kısmında bulunan tiroid bezinin diyaframı kontrol eden sinirlere yakın olması nedeniyle tümörün sürekli hıçkırığa yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar özellikle bir aydan uzun süren, yemek yemeyi, uyumayı ve günlük yaşamı zorlaştıran hıçkırıkların mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

Beck, teşhisin ardından iki ameliyat ve radyoterapi süreci geçirdi. Şu an test sonuçlarının temiz olduğunu söylüyor ancak tiroid bezi alındığı için ömür boyu hormon ilacı kullanması gerekiyor. ABD’de her yıl yaklaşık 45 bin kişiye tiroid kanseri teşhisi konuluyor. Uzmanlar özellikle genç yaşlarda görülen vakalarda son yıllarda artış olduğuna dikkat çekiyor.