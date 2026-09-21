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Geçirdiği operasyon 29 yaşındaki gencin hayatını kararttı: Hiçbir hastane beni kabul etmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Obezite#Tüp Mide Ameliyatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 09:49

Adana'da eczane kalfası olarak çalışan 29 yaşındaki İlkcan İlhan, uyguladığı diyetlerden sonuç alamayınca özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. Operasyonun ardından yürüme bozukluğu ve bayılma şikayetlerinin baş gösterdiğini söyleyen genç, yaptığı açıklamada şuanda en büyük sorunum hiçbir hastanenin beni kabul etmemesi. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

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Eczacı kalfası 177 santim boyunda, 157 kilo ağırlığındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için yıllardır uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayınca obezite tedavisi için araştırma yapmaya başladı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren İlhan, özel bir hastaneye başvurdu. İlhan, doktoruyla 12 Eylül 2025’te ameliyat olmak üzere anlaştı.

Geçirdiği operasyon 29 yaşındaki gencin hayatını kararttı: Hiçbir hastane beni kabul etmiyor

İlhan ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kusma, yürüme bozukluğu ve ağrı şikayetleri başladı. Doktoruna başvuran İlhan, ameliyatın ardından bu tip komplikasyonların yaşanmasının normal olduğu yanıtını aldı. Ancak ağrıları devam eden İlhan, aynı yıl 15 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edildi. Sağlığına kavuşamayan İlhan bu kez başvurduğu kamu hastanesinde 22 Ocak'ta üçüncü kez ameliyat edildi. İlhan, taburcu olduktan sonra özel hastaneden şikayetçi oldu. Sağlık sorunları devam eden İlhan, tek isteğinin iyileşmek olduğunu belirtti. İlhan'ın şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Geçirdiği operasyon 29 yaşındaki gencin hayatını kararttı: Hiçbir hastane beni kabul etmiyor

‘3 AMELİYAT GEÇİRDİM, HALA AYNI ŞİKAYETLERİ YAŞIYORUM’

Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, "Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım. Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor" diye konuştu.

Geçirdiği operasyon 29 yaşındaki gencin hayatını kararttı: Hiçbir hastane beni kabul etmiyor

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‘TEK DİLEĞİM SAĞLIĞIMA TEKRAR KAVUŞMAK’

İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, "Şu anda en büyük sorunum ise hiçbir hastanenin beni kabul etmemesi. Ben artık yalnızca sağlığıma kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum. Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi. 

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Geçirdiği operasyon 29 yaşındaki gencin hayatını kararttı: Hiçbir hastane beni kabul etmiyor

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#Sağlık#Obezite#Tüp Mide Ameliyatı

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