‘Geçici Koruyucu Aile’nin 100’üncü bebeği Ege Berk

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de ilk kez 2025 Aile Yılı kapsamında uygulanan ‘Geçici Koruyucu Aile’ modeliyle aile ortamına kavuşan 100’üncü bebek Ege Berk, Samsun’da geçici koruyucu ailesinin yanına yerleştirildi.

SAMSUN’DA YENİ HAYAT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile UNICEF işbirliğinde yürütülen ‘Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında hayata geçirilen ‘Geçici Koruyucu Aile Hizmeti’nin 100’üncü bebeği Ege Berk, Samsun’daki Karademir ailesinin yanına yerleştirildi. Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden 27’sinde geçici koruyucu aile yanına yerleştirmeler gerçekleştirilirken Samsun’da yapılan bu yerleştirmeyle 100. bebek, geçici koruyucu ailesiyle buluşturulmuş oldu. Geçici koruyucu aile modeli, hizmet planı henüz belirlenmeyen, biyolojik ailesine dönüşü mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesine alınan çocukların, geçici süreyle bir ailenin bakım ve şefkatiyle buluşturulmasını amaçlıyor. Türkiye’de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyonu doğrultusunda, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.