Geçici görevli askere ‘yurtdışı seçmen’ formülü

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CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, Suriye ve sınır hattındaki geçici görevli askerler için birlik komutanlıklarınca, gümrük kapılarında oy kullanabilmeleri talebiyle başvurular yapıldı. Çünkü YSK’nın Suriye’de dış temsilciliği yok ve bu ülkede geçici görevli askerler oy kullanamayacaklardı. THY uçuş personeli ve sondaj gemileri çalışanları da benzer şekilde gümrüklerde oy kullanmak için YSK’ya başvurdu. YSK, bu başvurulara, seçmen kütüklerinin adrese dayalı hazırlandığı, ikametgâhların Türkiye’de olduğu için yurtdışı seçmenler gibi gümrük kapılarında oy kullanmalarının yasal olarak mümkün bulunmadığı gerekçesiyle ret yanıtı verdi.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERECEKLER

Bunun üzerine Suriye ve sınırdaki geçici görevli askerler listelenerek, YSK’nın temsilciliği bulunan İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerdeki yurtdışı seçmen kütüklerine kayıt edilerek, yurtdışı seçmen olarak gösterildiler. Böylece gümrük kapılarında oy kullanmalarına olanak tanındı. Çünkü gümrük kapılarında sadece yurtdışı seçmenler oy kullanabiliyor. Örneğin ikametgâhı Ankara’da olduğu için Ankara’da yurtiçi seçmen kütüğünde kayıtlı olan ancak Suriye’de geçici görevlendirilen bir asker Londra’da yurtdışı seçmen gibi kayıt edildi. Bu seçmen 14 Mayıs’ta ikametgâhı Ankara’ya izinli gelirse Esenboğa Havaalanı’nda, Suriye’de geçici görevine devam ediyorsa en yakın sınır kapısı Habur’da yurtdışı seçmen gibi oyunu kullanabilecek.

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CHP: HÜLLEDİR VE YASALDIR

CHP’nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, “Hukukta bunun adı kanuna karşı hiledir. Hülledir ve maalesef yasaldır. Bu seçmenler sahte seçmen değildirler. Yurtçi seçmen kütükleri kapalı olacağı için de mükerrer oy kullanamazlar. Yurtdışı seçmenler gibi sadece gümrüklerde bir kez oy verebilirler. Bu konu zaten bizim takibimizde olan bir konu” dedi.

75 ÜLKEDE SANDIK KURULACAK

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-YSK’nın gümrüklerde oy kullanılmasına ilişkin genelgesine göre, gümrük kapılarında sadece ‘Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00’de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.Yurtdışında, 75 ülke ve 156 temsilcilikte Türk vatandaşları sandığa gidip oy verebilecek.