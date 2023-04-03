Geçici değil ‘Örnek Evler’

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İÇMİMAR Ayşe Zülal Çakıcı (27) binlerce insanın evini kaybettiği depremlerin ardından depremzedelere kalıcı konut olacak Tiny House üretmek için kolları sıvadı. Türkiye’den Almanya’ya Tiny House tasarlayıp üreten bir şirketin sahibi olan Çakıcı, sosyal medyadan iş ortaklarına, ustalara ve gönüllülere çağrı yaptı. ‘1 ayda 100 Tiny House’ hedefiyle yola çıkan Çakıcı, büyük bir gönüllü grubunu organize etti. Ardından sürekliliği ve kendi ekonomisi olan bir ekolojik köy oluşturma fikri geldi. Hatay Valiliği de Antakya Kuzeytepe’de 66 dönümlük bir tarım arazisi tahsis etti. Projeye ‘Örnek Evler’ ismi verildi. Çakıcı, üç mimar arkadaşı Hamide Göksan, Oktay Yalçın ve Beyza Kanmaz ile birlikte projeyi hayata geçirdi. Şu anda altyapı çalışmaları devam eden ‘Örnek Evler’de depremzede 100 aile, nisan ayı sonunda Tiny House’lara yerleşecek.

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BİR AYDA 100 TINY HOUSE

Ekolojik köy için son hazırlıkları yapan Çakıcı, projeyi anlatıyor: “Üniversiteden mezun olduğumdan beri Tiny House projelerinde çalışıyorum. 2 proje üzerinde çalışırken, deprem haberiyle hepimizin hayatı değişti. Yıkılan evleri ilk gördüğüm andan itibaren Tiny House’ların depremzedeler için en iyi çözüm olduğunu düşündüm. Depremin ertesi günü hemen Tiny House yapmam ve bölgeye göndermem gerektiğine karar verdim. Ancak böyle bir gücüm yoktu. Sosyal medyada bu niyetimi anlatan bir paylaşım yaptım. Bu zamana kadar çalışıp para kazandırdığım firmaları etiketledim. Bu paylaşımımı inşaat ve mimarlık sektöründen arkadaşlarımın olduğu büyük bir WhatsApp grubuna yolladım.

Doğanın içinde minimalist bir yaşam tarzı sunan Tiny House’lar şimdi depremzedelere kucak açacak.

TÜYAP’TA FABRİKA

Bu elbette çok büyük bir iş ve herkesin taşın altına elini koyması gerekiyordu. Herkes büyük bir dayanışma gösterdi ve çağrıyı yaptığım günden iki gün sonra malzemelerin büyük bir bölümünü toplamıştık. Büyükçekmece Belediyesi bize çalışmamız için TÜYAP’ta büyük bir salon ayarladı. ‘1 ayda 100 ev yapmayı planlıyoruz’ dedik. 100 ev 1 ay gibi bir zaman için çok yüksek bir rakam. Herkesin insanüstü bir çabayla çalıştığı bir dönem geçirdik. Ben 6 Şubat gecesi Almanya’ya yolladığım bir Tiny House projesinin tasarımını sadeleştirip, bir gecede projeyi yazdım. Malzemeleri toplayıp 10 Şubat’ta üretime başladık. İlk gece 2 usta, 3 mimar üretime başladık. Hiç uyumadan çalışmaya başladık. Sonra sosyal medyada yaptığımız çağrılarla bir anda akın akın insanlar gelmeye başladı. Mimarlık öğrencileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından insanlar üretime yardım etti. İlk hafta 30, iki haftanın sonunda 94 evin iskeletini hazırladık. İki gecede bir fabrika kurduk diyebilirim.

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4 BİN GÖNÜLÜ ÇALIŞTI

Toplamda 4 bin insan çalıştı. Parayla pulla yapılabilecek bir iş değildi. Herkes kendi işini gücünü bıraktı. Arama kurtarma ekipleri, sanatçılar, üniversite hocaları herkes bir işin ucundan tuttu. 7/24 vardiya oluşturduk. Neredeyse 2 ay olacak ve 100 evi hemen hemen tamamladık, son evlerin ince işleri kaldı. 10 gün içerisinde üretim tamamen bitecek.”

Ayşe Zülal Çakıcı ince işleri süren 100 evin 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

SAĞLIK VE ÇOCUK MERKEZLERİ

- Ayşe Zülal Çakıcı, neden daha hızlı şekilde daha fazla konteyner yapmak yerine Tiny House gibi zahmetli bir işe giriştiklerine ilişkin sorulara da şu yanıtı veriyor: “Biz depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, ısınma sorununun olmadığı güzel evlerde yaşaması gerektiğini düşündüğümüz için konteyner yerine Tiny House projesini geliştirdik. Biz bu evleri geçici değil sürekli olarak düşündük ve projeyi genişleterek ekolojik köyler kurmaya karar verdik. 100 evin haricinde konutlar hazırlayarak yönetim binası, sağlık merkezi, çocuk merkezi, meslek edindirme, rehabilitasyon noktası gibi evler oluşturduk.”

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YENİLERİ DE GELECEK

Amaçlarının tarım yaparak kendi geçimini sağlayabilen bir köy oluşturmak olduğunu söyleyen Çakıcı, köyde pek çok farklı derneğin depremzedeler ve çocuklarla çalışmalar yürüteceğini ekliyor. “Biz bu modeli oluşturduktan sonra kenara çekileceğiz. Ardından başka bölgelerde yeni Örnek Evler yapmak için harekete geçeceğiz” diyor.

KİMLERE VERİLECEK

"8 Mart’tan beri bölgedeyiz. Projenin başında 4 mimarız. Şu anda hem bölgede altyapı çalışmaları devam ediyor hem TÜYAP’ta ince çalışmalar devam ediyor. Barınma başvurusu yapan kişiler arasından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte sosyologlar ve psikologlar eşliğinde kendi rızası olan dezavantajlı gruplardan aileler seçilecek. Bunun için birkaç kategori belirledik. Birincisi evin tamamen yıkılmış olması, eşini kaybetmiş çocuklu anneler, hamile ve yeni doğan bireyi olan aileler, yaşlılar ve depremden sonra ailesinde ampute üyesi olanlar."

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TINY HOUSE NEDİR?

- TÜRKÇE’ye “mikro ev”, “tekerlekli ev”, “küçük ev” gibi farklı şekillerde çevrilen Tiny House’ların büyüklüğü 6 ile 36 metrekare arasında değişiyor. Oturma alanı, yatak odası, mutfak ve banyo gibi bölümler olabilecek en minimal şekilde tasarlanıyor. ABD’de başlayan akım son yıllarda Türkiye’de de popülerleşti.