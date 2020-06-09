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Hadi KURT - DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

Geceyi aydınlattı... Sınırda yangın paniği!

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Geceyi aydınlattı... Sınırda yangın paniği!
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Suriye'nin Rakka kenti kırsalında, yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad'a ulaştı. Paniğe neden olan yangın, sınır birlikleri ve Telabyad İtfaiyesi'nin müdahalesi ile söndürüldü.

Suriye'nin Rakka kenti kırsalında dün gece başlayan anız yangını, rüzgarın etkisini ile kısa sürede büyüyerek, Türkiye sınırına ulaştı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad kasabasına kadar yayılan yangında, alevler gökyüzünü aydınlattı.

Geceyi aydınlattı... Sınırda yangın paniği

Yangın, Akçakale'de paniğe neden oldu. Sınır duvarı sayesinde Türkiye'ye ulaşmayan yangın, sınır birliklerindeki itfaiye ekipleri ile Telabyad İtfaiyesi tarafından söndürüldü.

 

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