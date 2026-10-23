Geceyi aydınlatan alevler depoyu sardı: Çatısı çöken kereste deposu kullanılamaz hale geldi

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Seyhan Mahallesi 722/6 Sokak’taki içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda saat 03.15 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahale ettiği sırada deponun sac çatısı çöktü.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

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Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.