×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Geceyi aydınlatan alevler depoyu sardı: Çatısı çöken kereste deposu kullanılamaz hale geldi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir Yangın#Seyhan Mahallesi#Kereste Deposu
Geceyi aydınlatan alevler depoyu sardı: Çatısı çöken kereste deposu kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 08:20

İzmir Buca’da saat 03.15 sıralarında başlayan yangın kısa sürede tüm depoyu kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürerken sac çatısı çöken malzeme deposu kontrol altına alınarak söndürüldü; olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Seyhan Mahallesi 722/6 Sokak’taki içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda saat 03.15 sıralarında yangın çıktı.

Geceyi aydınlatan alevler depoyu sardı: Çatısı çöken kereste deposu kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahale ettiği sırada deponun sac çatısı çöktü.

Geceyi aydınlatan alevler depoyu sardı: Çatısı çöken kereste deposu kullanılamaz hale geldi

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Geceyi aydınlatan alevler depoyu sardı: Çatısı çöken kereste deposu kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınKuvvetli yağış etkili olacak: Meteoroloji uyardı 3 ilde sarı alarm | O bölgelerde yaşayanlar dışarı çıkarken dikkatKuvvetli yağış etkili olacak: Meteoroloji uyardı! 3 ilde sarı alarm | O bölgelerde yaşayanlar dışarı çıkarken dikkatHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir Yangın#Seyhan Mahallesi#Kereste Deposu

BAKMADAN GEÇME!