Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Edirne#Bina
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 08:54

Edirne’de, metruk durumunda bulunan iki katlı tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu.

Haberin Devamı

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi'nde bulunan metruk haldeki tarihi ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da yangının sıçraması ihtimali nedeniyle yan evlerde yaşayan vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tarihi bina adeta küle döndü.

Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü

 

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Mahalle sakinlerinden Hakkı Rast, polis ekiplerinin kendilerini uyandırdığını ve binayı tahliye ettiklerini söyledi. Rast, ailece dışarı çıktıklarında her yerin alevler içinde olduğunu anlattı. Bir diğer vatandaş Zeki Yılmaz, sesleri duyunca dışarı çıktığını ve alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceme başlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Edirne#Bina

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi