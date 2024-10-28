Gece’ye kucak dolusu ölüm

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Mersin Mezitli’de 2 genç kız, cep telefonu satışı yapan dükkânının önünden geçerken, kapıda tasmayla bağlı halde bulunan ‘Gece’ isimli 2.5 aylık Pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Kızlardan biri daha sonra köpeği kucağına alarak sıkıştırarak sevmeye devam etti. Bir süre sonra ise köpeği kapının önünde yere bırakıp el sallayarak uzaklaştılar. O sırada dükkândaki bir müşteri ile ilgilenen işyeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Köpeği kucağına alan Akat, veterinere götürdü. Ancak veteriner tarafından yapılan kontrollerde köpeğin öldüğü anlaşıldı.

10 GÜN ÖNCE SAHİPLENMİŞTİ

Polis merkezine giden Akat, gençlerden köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri iddiasıyla şikâyetçi oldu. Köpeği 10 gün önce sahiplenen Şahin Akat, “Köpeğime yapılan, resmen bir cinayettir. Sevmek için benden izin almadılar. Suç duyurusunda bulundum. Ben ona bir köpek gözüyle bakmıyordum. Bizim bir parçamızdı artık” ifadelerini kullandı. Köpeğinin Tarım Bakanlığı’na kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu ifade etti.