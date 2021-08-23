Geçen yılki COVID’le aynı değil

Aşının önemine dikkat çeken Bilge, şöyle devam etti: “Herkes şunu bilmeli ki en ağır hastalarımız aşılanmamış hastalarımızdır. Durumları çok hızlı değişebiliyor. İyileştiklerini düşündüğünüz andan birden kötüleşebiliyor ve ölebiliyorlar. Bazı hastalarımızda ise yoğun bakımdan çıktıktan sonra ömür boyu yaşam kalitesinde bozulmaya neden olacak sekeller kalabiliyor. Bu, sevdiklerinizle birlikte kaliteli vakit geçiremeyebileceğiniz, hayatınızın geri kalanını COVID-19 sonrası ortaya çıkan yeni rahatsızlıklar nedeniyle poliklinik kontrolü ve hastane yatışları ile geçirebileceğiniz hatta yaşam sürenizi kısaltmanız anlamına gelebilir. İyileşen hastalar için açtığımız poliklinikte de yaşam kalitesinin ne kadar düşebildiğini görüyoruz. Atlatılmış olmasına rağmen ciddi akciğer hasarları ve buna bağlı olarak merdiven çıkarken zorlanma dahil birçok kısıtlılık görüyoruz.”

‘GRİP GİBİ’ DİYE DÜŞÜNÜLMESİN

Bilge, koronavirüsün sadece yaşlıları öldürdüğüne, gençlerde etki etmediğine, grip gibi atlatıldığına inananlar olduğunu belirtti. Durumun ciddiyetinin hastalığa yakalanınca anlaşıldığını kaydeden Bilge, şunları söyledi: “Şunu kabul etmeliyiz ki şu andaki COVID-19, geçen yılki hastalık ile aynı değil. Delta varyantı daha bulaşıcı, daha genç yaştaki insanları etkiliyor ve 3-4 kat daha fazla kişiyi enfekte ediyor. Yani önceki COVID-19, 2-3 kişiyi enfekte ederken delta varyantı 6-8 kişiyi enfekte edebiliyor. İnsanlar eğer aşılanmamaya devam eder ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymazlarsa hastaneler hastalara bakmaktan yorgun düşer ve rutin hizmetlerde de aksamalar meydana gelir. İnsanlar en azından diğer hastaların ve sevdiklerinin sağlığını da korumak için aşılanmalılar. Enfekte ettiğiniz kişi hiç tanımadığınız biri olabildiği gibi en sevdiğiniz kişi de olabilir.”

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