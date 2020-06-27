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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında hayatına son verdi

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Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında hayatına son verdi
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Tayfun Ş. (60), 1 yıl önce hayatını kaybeden eşi Kadriye Ş.'nin mezarı başında, tabancayla intihar etti.

Çeştepe Mezarlığı'ndan, saat 01.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları aramalar sonunda, Tayfun Ş.'yi eşinin mezarı başında tabancayla intihar etmiş halde buldu.

Tabancayla başına ateş ettiği saptanan Tayfun Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Tayfun Ş.'nun eşi Kadriye Ş.'nin 2019 yılının mayıs ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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