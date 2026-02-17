Geçen yıl kapadokya’da 754 bin kişi balonla uçtu

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Mirası Kapadokya’daki sıcak hava balonları, turistlerin en çok ilgi duyduğu tur aktiviteleri arasında yer alıyor. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği bölgede, milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının ortaya çıkardığı ilginç manzarayı kuş bakışı izlemek isteyenlerin tercih ettiği etkinlik 2025 yılı boyunca hava koşullarının uygun olduğu 223 gün gerçekleştirildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, Kapadokya’da 585 balon pilotunun hizmet verdiğini dile getirerek, “Balon sayımız 367. Bunun bir seferdeki turda gökyüzündeki balon sayımız ise 156” dedi. Sıcak hava balon turlarının son yıllarda turizmde ivme kazanan Kapadokya’nın marka değerine olumlu katkılar sunduğunu vurgulayan Sucu, şöyle konuştu: “UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora yaklaşıldı. Kapadokya’yı gökyüzünden izleme imkânı sunan sıcak hava balon aktiviteleri bölgemizde adeta bir açık hava müzesi görevini yerine getirdi. 2025 yılında 4 milyon 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan bölgemizde en büyük aktivitenin başında sıcak hava balon turları vardı.”